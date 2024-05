L'officina nel campo rom dove venivano smontate moto rubate: refurtiva da 60mila euro

Dei camper apparentemente abbandonati, ma che al loro interno nascondevano un ricco bottino e delle officine. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno trovato alcune moto all'interno del campo nomadi di via Bonfadini, una refurtiva dal valore di circa 60mila euro. I mezzi sono stati restituiti ai proprietari ai quali erano stati sottratti poche ore prima.

Un semplice controllo all'interno del campo rom di via Bonfadini 39, uno dei quattro autorizzati dal Comune di Milano, che ha svelato un sistema di ricettazione e, si presume, di rivendita in pezzi di veicoli a due ruote. Dentro al villaggio erano presenti due camper adibiti a officine per lo smontaggio delle parti meccaniche rivendute poi sul mercato nero. Dentro c'erano anche targhe e carte di circolazione.

Non solo le moto di grande valore. In via Bonfadini erano presenti anche diverse biciclette e monopattini elettrici che gli agenti hanno sequestrato e registrato. Il Nucleo bici rubate della polizia locale ha pubblicato le foto delle bici sequestrate sulla pagina Facebook per favorire il ritrovamento da parte dei legittimi proprietari.