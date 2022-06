Il box delle case popolari trasformato in un deposito di moto rubate

Un deposito con 11 moto rubate è stato scoperto dai carabinieri in un box del palazzo popolare Aler al civico 32 di via Saponaro a Milano (zona Gratosoglio) nella giornata di lunedì 27 giugno.

La scoperta è avvenuta durante una serie di accertamenti dei militari della compagnia di porta Magenta a cui si era rivolto il titolare di un’officina di via dei Missaglia vittima di un furto. Dall'attività del 59enne, nel dettaglio, erano sparite due moto la notte precedente: i ladri erano entrati nell'officina sfondando un cancello del palazzo e successivamente si erano impadroniti dei mezzi.

I detective sono arrivati al box attraverso le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona, ma anche attraverso i dispositivi gps che erano installati sulle moto. All'interno della rimessa sono state trovate 11 moto rubate: 8 integre, tre smontate per ricavare parti di ricambio.

Da via della Moscova fanno sapere che sono in corso indagini per riuscire a risalire al reale proprietario del box e gli autori dei colpi. La rimessa, comunque, è stata sgomberata e messa in sicurezza da Aler.