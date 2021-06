Si schianta in moto contro un palo della luce, uomo gravissimo a Milano

L'incidente alle 7.50 in via dei Missaglia. Il 40enne in rosso all'Humanitas

Il mezzo che sbanda, lui che non riesce più a "tenerlo". E l'impatto, devastante. Gravissimo incidente stradale domenica mattina a Milano, dove un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito in uno schianto in moto.

L'incidente è avvenuto verso le 7.50 in via dei Missaglia, in zona Gratosoglio. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, il 40enne - che era a bordo di una Honda - avrebbe perso il controllo della motocicletta e sarebbe finito contro un palo della luce.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono giudicate delicate. I rilievi sono invece stati effettuati dai ghisa, cui spetterà il compito di ricostruire con esattezza le cause dello schianto. Al momento è escluso il coinvolgimento di altri mezzi, mentre bisognerà verificare se il 40enne ha sbandato per la velocità eccessiva o per altre ragioni.

Poco prima, verso le 6.30, un secondo grave incidente si è verificato sulla A4, all'altezza di Cormano. Lì un uomo e una donna sono rimasti gravemente feriti dopo che la loro auto ha preso fuoco a seguito dello schianto.