La folle fuga del motociclista milanese: per lui finisce malissimo (quasi 2 mesi dopo)

Non si è fermato al posto di blocco sulla statale Regina, nel comune di Argegno, nel Comasco, per un semplice controllo della polizia stradale. A bordo della sua Kawasaki Ninja, il motociclista 32enne di Cormano, nel Milanese, ha tirato dritto pensando di averla fatta franca. Era lo scorso 26 aprile e le indagini della polizia stradale di Como sono cominciate immediatamente per cercare, anche tramite gli impianti di video sorveglianza, di identificare il guidatore.

E alla fine così è stato. L’uomo è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e, a suo carico, sono state elevate contravvenzioni al codice della Strada che hanno comportato la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, oltre alle sanzioni amministrative da 87,00 euro a 344,00 euro per ogni violazione accertata. Il che significa che la multa potrebbe essere di migliaia di euro.