Il motore dell'aereo caduto a Milano è stato trovato 2,5 metri sotto terra

È stato ritrovato a circa 2,5 metri sotto terra uno dei pezzi del motore dell'aereo precipitato al confine tra Milano e San Donato nel primo pomeriggio di domenica 3 ottobre; tragedia costata la vita a otto persone tra cui l'imprenditore romeno Dan Petrescu e un bimbo di neanche due anni.

Non è ancora chiaro perché il Piltus, partito qualche minuto prima dall'aeroporto di Linate, sia andato giù quasi a 90 gradi, quando si trovava a circa 4mila piedi da terra. Non è esclusa l'ipotesi del malore del pilota (ai comandi c'era proprio l'imprenditore romeno) ma l'esatta dinamica di quello che è accaduto verrà acclarata solo con l'analisi della "scatola nera". Il registratore di volo è già stato preso in carico dai laboratori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), titolare dell'inchiesta tecnica di sicurezza, che procede parallelamente a quella della procura di Milano diretta dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Mauro Clerici e Paolo Filippini. Per il momento gli esperti non escludono neanche l'ipotesi dell'errore umano, forse una manovra azzardata durante un cambio di rotta.

Nel frattempo sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza del parking Atm vicino alla fermata della metropolitana, così come alcuni video realizzati da passanti e vicini al parcheggio su cui è avvenuto l'impatto: non si vedono fiamme dal motore dell'aereo a differenza di quanto sostenuto in un primo momento da alcuni testimoni. Un video ripreso da un’auto che viaggia sulla Tangenziale Est più di tutti mostra chiaramente come l’aereo precipiti in picchiata verso il capolinea della metropolitana di San Donato. Solo negli ultimi istanti sembra esserci un tentativo del pilota di riprendere quota. Ma il velivolo è troppo basso.