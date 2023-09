Lancia uno scooter contro una donna, poi aggredisce gli agenti

Un ragazzo di 20 anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato mercoledì pomeriggio in Centrale a Milano dopo aver aggredito una donna e i poliziotti intervenuti in difesa della signora.

Poco dopo le 14, stando a quanto appreso, il 20enne avrebbe preso un motorino che era parcheggiato in piazza Duca d'Aosta e lo avrebbe scagliato contro la vittima, che era lì in attesa del marito. A quel punto una volante del commissariato Garibaldi Venezia si è fermata per capire cosa stesse succedendo e lui si è scagliato contro gli agenti, cercando di colpirli con calci e pugni e sputando contro di loro.

Portato in questura, il giovane è stato dichiarato in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà anche rispondere delle accuse di danneggiamento, per lo scooter, e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché i poliziotti gli hanno trovato addosso 7 grammi di marijuana.