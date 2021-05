In giro oltre il coprifuoco, su un motorino rubato, scappano e feriscono gli agenti

Su un motorino rubato, ignorando l'alt, ad un orario "illegale". Due uomini, un 20enne marocchino e un 32enne italiano, entrambi con precedenti, sono stati arrestati nella notte tra domenica a lunedì a Milano con le accuse di furto e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver cercato di scappare a un controllo, finendo poi per mandare due poliziotti in ospedale.

I guai per loro sono iniziati verso le 3, con il coprifuoco anti covid ormai scattato da ore. Una Volante li ha incrociati in Alzaia Naviglio Pavese a bordo di un motorino e gli agenti hanno intimato l'alt ai due per controllarli e capire cosa ci facessero in giro.

Alla vista della paletta, però, il guidatore ha deciso di accelerare cercando di fuggire prima di essere bloccato al termine di un breve inseguimento. Neanche lì il 20enne e il 32enne si sono arresi e si sono scagliati contro i poliziotti, ferendoli.

Bloccati, ammanettati e messi in auto, i due - evidentemente ancora non contenti - hanno cercato anche di spaccare gli interni della Volante, tanto che sono stati denunciati a piede libero per danneggiamento. La loro folle notte è quindi finita nelle camera di sicurezza della Questura.