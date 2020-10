Coronavirus, i locali di Milano rispettano le norme imposte dalla chiusura regionale

I locali di Milano rispettano le regole per prevenire la diffusione del coronavirus: chiudono a mezzanotte e non servono più nulla al banco dopo le 18, come imposto dalla nuova ordinanza varata dalla Regione nella tarda serata di venerdì 16 ottobre. Il fatto e emerso durante una riunione tecnica che si è svolta nella mattinata di domenica 18 ottobre con il prefetto Renato Saccone e i vertici provinciale di Polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli e nei prossimi giorni continueranno in maniera ancora pi serrata per verificare il rispetto delle norme imposte dall'ordinanza regionale.

Nella giornata di sabato sono state controllate 2.823 persone, 15 di queste sono state sanzionate per il mancato rispetto delle regole anticontagio. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 112.