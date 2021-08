Furti e negozi che vendono alcol dopo le 22: tutti i controlli dei carabinieri

Nel weekend centinaia di controlli: pesante multa per un cittadino cinese che aveva messo telecamere non autorizzate nel proprio negozio

Centinaia i controlli dei carabinieri nel weekend di Ferragosto appena passato a Milano e aree limitrofe.

Sabato 14 agosto, a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per furto un marocchino classe 1988, senza fissa dimora in Italia. Il 33enne dopo essersi introdotto all’interno di un negozio sito in via Torino, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si era impossessato del cellulare di un turista francese di 25 anni, dandosi alla fuga ma venendo poco dopo bloccato da un equipaggio degli uomini dell'Arma.

Nel corso del servizio sono inoltre state identificate 77 persone e controllati 25 veicoli, ispezionati, unitamente a personale del Nil (Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro) di Milano, 3 esercizi commerciali tra i quali un centro estetico di proprietà di un cinese classe 1962, a carico del quale sono state elevate tre sanzioni amministrative: una di 5.600 euro con contestuale sospensione dell’attività, per aver impiegato un lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro; una di 1.549 euro per aver installato un impianto di videosorveglianza per il controllo dei dipendenti, senza la prevista autorizzazione; ed infine un’altra di 400 euro, per non aver rispettato la normativa covid-19 che impone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale all’interno dei luoghi chiusi.

Nella serata di sabato invece in località Darsena e Navigli, poi, i militari hanno identificato 64 persone e controllato 31 veicoli procedendo inoltre a contravvenzionare un cittadino bengalese classe 1978, titolare di un esercizio commerciale di via Gola, infliggendogli una pena pecuniaria di 1.000 euro, poiché sorpreso a vendere bottiglie di vetro di alcolici oltre le 22 in violazione dell’ordinanza comunale n. 51/2021. I controlli in tutto il territorio del Comando Provinciale sono poi proseguiti anche nella giornata di domenica con l’impiego di numerose pattuglie che hanno vigilato sul rispetto delle norme, senza che emergessero particolari criticità.