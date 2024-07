Mucca intrappolata in un canale: salvata dai vigili del fuoco

Una mucca che era rimasta intrappolata in un secondario del canale Villoresi a Marcallo con Casone (hinterland ovest di Milano) è stata salvata dai vigili del fuoco nella mattinata di giovedì 4 luglio.

Tutto è iniziato intorno alle 6 quando alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza dell’animale nel secondario che corre accanto a via Giotto. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Inveruno con un’autopompa e, dopo aver fatto abbassare l’acqua a monte dal consorzio Est Ticino-Villoresi, sono riusciti a riportare l’animale sull’asfalto.

Le operazioni, come comunicato da via Messina, sono terminate poco prima delle 9. L’animale non ha riportato particolari ferite.