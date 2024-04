Festa scudetto Inter, tra 350mila tifosi spunta anche una mucca imbrattata di nerazzurro

C’era anche una mucca tra i 350mila tifosi dell’Inter che nella giornata di domenica 28 aprile hanno festeggiato il loro 20esimo scudetto. Letteralmente. L’animale - integralmente imbrattato di vernice - è stata portata a spasso da un uomo per le vie del centro città (in più occasioni è stata fotografata in viale della Liberazione, davanti alla sede della storica società).

Chi ha assistito dal vivo alla scena ha commentato manifestando ribrezzo o stupore. Sui social (dove le immagini sono arrivate per prime) non sono mancate le polemiche. “Questo è maltrattamento e umiliazione degli animali che vengono fatti sfilare rivestiti di colorante. Dovrebbe esser illegale”, ha scritto Andrea; “Non sono solito offendere, ma questi sono da denuncia. Mi fa schifo il genere umano. Meritiamo l’estinzione”, ha fatto eco Nicoletta. “No. E lo dico da grande interista. Proprio no!”, ha puntualizzato Katia.