Mucca rischia di annegare in una vasca di letame: salvata dai pompieri

Una mucca che ha rischiato di annegare in una vasca di letame è stata salvata dai vigili del fuoco a Lanzano (frazione di Tribiano) nella mattinata della Vigilia di Natale.

Tutto è accaduto nella mattinata in un'azienda agricola di via Mazzini, come riferito dal comando di via Messina. L'animale è uscito dalla stalla ed è finita nella vasca di raccolta dei liquami rimanendo intrappolata.

È quindi scattata la chiamata ai pompieri, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno raggiunto e imbragato l'animale, successivamente lo hanno sollevato e tratto in salvo.