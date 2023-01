Fermato per un controllo, in pochi minuti prende multe per 3mila euro

Un'auto senza assicurazione e con il conducente con patente sospesa perchè sorpreso al volante ubriaco. A Brugherio nei guai, durante un controllo della polizia locale, è finito un uomo di 41 anni, cittadino cinese, residente a Milano. I fatti risalgono alla mattinata di venerdì 13 gennaio quando in via Comolli una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha fermato una Mercedes classe B. Il fatto è stato riportato da MonzaToday.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il 41enne guidava con la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza e che il veicolo risultava privo anche di copertura assicurativa. La Mercedes è stata sottoposta a fermo amministrativo e anche sotto sequestro amministrativo. Per l'uomo è scattato anche il ritiro della patente per revoca e in pochi istanti il 41enne si è trovato con sanzioni per un importo di oltre tremila euro.