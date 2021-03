La colletta per pagare la multa da 3 mila euro all'ambulante fuori dalla Statale

Il collettivo di studenti universitari Kasciavit ha organizzato una raccolta fondi per sostenere le spese di un ragazzo, venditore ambulante, che alcuni giorni fa è stato sorpreso dalla polizia locale in borghese a vendere merce davanti all'Università Statale di via Festa del Perdono e ha rimediato una multa da tremila euro.

La raccolta fondi è stata aperta presso il portale "Produzioni dal basso". Secondo quanto riportato dal collettivo, gli episodi sarebbero due, in due giornate consecutive. Il primo ha riguardato un ragazzo ambulante che vende rose, accendini e fazzoletti fuori dall'università. Poiché non aveva la necessaria licenza e occupava il suolo pubblico, è stato multato dagli agenti di polizia locale per tremila euro. Il giorno successivo, altri agenti (sempre in borghese) hanno controllato altri venditori, senza dar loro una multa ma sequestrando la merce («senza verbale di sequestro», scrive il collettivo Kasciavit in una nota).

La raccolta fondi per pagare la multa e ricomprare la merce

Attraverso la raccolta fondi, il collettivo punta a pagare la multa al primo e ricomprare la merce sequestrata agli altri. «Avviene in pieno centro a Milano nel 2021, in un momento storico in cui anche la classe media vive una grave situazione di instabilità economica: la polizia locale di Zona 1 decide di colpire diversi venditori ambulanti con danni pari a migliaia di euro (si parla di gente che vive da anni sotto la soglia della povertà assoluta). L’amministrazione di centro-sinistra guidata da Sala decide quindi, proprio con la polizia locale (organo di difesa più vicino alle decisioni del sindaco), che il problema in questo momento per i cittadini di Milano e gli studenti e le studentesse della Statale siano un paio di ragazzi che per mangiare vendono accendini o fazzoletti», si legge in un comunicato del collettivo.

«I ragazzi non solo hanno bisogno di questo lavoro per vivere e sostenere le famiglie nei loro paesi di origine ma sono soprattutto sono un valore aggiunto alla socialità dell’università, persone disponibili a regalarti una risata o semplicemente un saluto; ogni giorno, dalla prima ora alla fine di un esame. Non possiamo che rispondere a livello studentesco con l’arma più forte che abbiamo: la solidarietà», conclude il comunicato.