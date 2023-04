Guida un'auto con targa straniera: maxi multa (e sequestro) per un 77enne

Vive in Italia da più di 3 mesi, ma era alla guida di un’auto che era stata immatricolata all’estero. Per l’uomo, un milanese di 77 anni, è scattata una sanzione di oltre 400 euro dopo essere stato fermato a un posto di blocco a Brugherio, in Brianza.

Gli agenti della polizia locale, martedì, durante i consueti controlli hanno notato in via Increa un automobilista alla guida di una Opel Astra immatricolata in un Paese straniero. Al volante il 77enne che, però, in violazione dell’articolo 93-bis del codice della strada, risiedeva in Italia da più di 3 mesi, tempo massimo per immatricolare nuovamente il veicolo.

La macchina è stata quindi sottoposta a sequestro e a fermo amministrativo, perché il conducente non ha provveduto al pagamento immediato della sanzione di oltre 400 euro.