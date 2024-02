Cancellata la multa da 800 euro per avere riparato una buca

Azzerata la contravvenzione di 882 euro a Claudio Trenta, pensionato di Barlassina (Monza-Brianza) multato dal Comune per aver riparato, a proprie spese, una multa in mezzo alla strada. Lo ha deciso il giudice di pace di Monza martedì 6 febbraio: l'uomo aveva presentato ricorso. Le motivazioni saranno rese note entro 15 giorni.

La multa risale alla primavera del 2023. La polizia locale gli aveva contestato di aver eseguito un'opera sulla strada comunale e sulla sua pertinenza "senza la preventiva autorizzazione della competente autorità", posando bitume a freddo senza averne "titolo e/o competenza". La notizia aveva fatto il giro del web e dei notiziari, anche all'estero. L'uomo aveva dichiarato di avere in precedenza segnalato più volte il problema di quella buca agli uffici comunali. "Quella buca, molto pericolosa, non è mai stata neppure segnalata con segnali o transenne", aveva raccontato a MonzaToday. Dopo un'ulteriore comunicazione al prefetto, anche questa a vuoto, aveva deciso di far da sé e aveva acquistato il bitume per coprire la buca.

La solidarietà

Ora l'uomo dichiara di essersi sempre sentito con la coscienza a posto. Tanta la solidarietà da parte dei suoi concittadini, compresa l'avvocata Mariella Casartelli che lo ha assistito gratuitamente. E solidarietà era arrivata anche dal mondo politico: l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca si era recato a Barlassina per consegnare all'uomo un assegno da 882 euro, nel caso in cui il giudice di pace avesse respinto il ricorso. Intanto, Trenta sta preparandosi a correre per le elezioni comunali a Barlassina con una sua lista civica.