Nella sala scommesse senza green pass: multati lui e il titolare

I controlli della polizia in via Vitruvio a Milano

Nessuna vincita, ma una multa da centinaia di euro. Domenica sera, nel corso dei controlli sul rispetto delle normative anti covid, gli agenti della polizia amministrativa e sociale hanno multato il titolare di una sala scommesse di via Vitruvio e un cliente.

Stando a quanto riferito dalla Questura, lo scommettitore era infatti entrato nel locale senza green pass - necessario - e il gestore non si era preoccupato di fermarlo all'ingresso. Così per entrambi sono state staccate le sanzioni previste dal decreto del governo, che vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di mille.

Non è la prima volta che a Milano vengano multati dei "furbetti" del green pass. La scorsa settimana un uomo era stato sanzionato - e anche denunciato - dopo essersi intrufolato in un cinema senza mostrare la certificazione verde per poi opporsi agli agenti spiegando che "c'è la privacy". Qualche giorno prima la stessa sorte era invece toccata a un ragazzo che si era presentato in palestra con un green pass intestato però a un'altra persona.