Esce dal bar per spostare l'auto: maxi multa e patente ritirata

Esce dal bar per spostare l’auto, ma viene multato e gli viene ritirata la patente. L’uomo infatti, aveva alzato troppo il gomito. L’episodio è avvenuto a Brugherio, in Brianza, nel pomeriggio di sabato 16 settembre.

Erano circa le 17.30 quando gli agenti della polizia locale, impegnati nei consueti controlli per le soste vietate, hanno notato che da un bar in via Gramsci usciva un uomo per spostare l’auto. Il conducente emanava odore di alcol: i ghisa lo hanno seguito e fermato e dopo aver visto che guidava in maniera incerta, lo hanno bloccato.

Dopo essere risultato positivo al primo alcol test, il guidatore è stato accompagnato al comanda e sottoposto di nuovo alle verifiche, che hanno confermato che aveva bevuto troppo. Il suo tasso alcolica era di 1.3 e 1,2 grammi per litro, mentre il limite previsto dalla legge è di 0.5.

L’uomo è stato quindi denunciato per la violazione dell’articolo 186 del codice della strada, che punisce la guida in stato d'ebrezza e prevede una ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. All’uomo, intanto, la patente è stata ritirata.