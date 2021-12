Cliente senza super green pass: multa al Just Cavalli di Milano

Weekend di controlli dei carabinieri tra Milano e Monza con particolare attenzione al rispetto del decretto sul "super green pass", la certificazione verde che si ottiene soltanto con la guarigione dal covid o con la vaccinazione e che da lunedì 6 dicembre è necessaria per entrare in bar, ristoranti e discoteche.

Tra sabato e domenica, i militari dei Nas, con la collaborazione dei colleghi della compagnia Duomo, della compagnia Monforte e di Monza, hanno controllato undici locali tra il capoluogo meneghino e quello brianzolo. Sono stati identificati 249 clienti ed elevate quattro sanzioni, per un totale di 1600 euro.

Il primo a essere multato è stato il legale rappresentante del "Just Cavalli", storica discoteca di viale Alemagna a Milano. Nel locale, infatti, i carabinieri hanno trovato una cliente 33enne senza il green pass rafforzato: a quel punto sono scattate le sanzioni per lei e per il titolare della discoteca, a cui spettano i controlli. Stesso destino per il "Papilla", locale di via del Lino a Monza al cui interno i militari hanno scoperto un dipendente di 19 anni senza green pass: anche in quel caso multe da 400 euro per lui e per il datore di lavoro, che ha l'obbligo di verificare il rispetto delle norme anti covid.

I controlli sui mezzi

Non solo locali, però. Perché da lunedì il green pass "base" - ottenuto anche con il tampone - è obbligatorio per viaggiare sui mezzi pubblici. Stando a quanto comunicato lunedì dalla Prefettura, in questa prima settimana di controlli sono state trovate e multate 119 persone che viaggiavano senza certificazione verde su metro, bus, tram e treni.

Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio anche 2.366 esercizi commerciali e 39 non sono risultati in regola con le prescrizioni anti contagio. Sempre negli ultimi 7 giorni sono state sanzionate 140 persone per il mancato uso della mascherina.