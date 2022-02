Biglietti, con lo sconto, ai tifosi daspati: maxi multa al Milan

Dal Milan all'associazione che riunisce i tifosi. Da lì agli ultras, anche quelli che a San Siro non potrebbero entrare. La società rossonera è stata multata dalla polizia con una sanzione da 66.667 euro per aver - si legge in una nota di via Fatebenefratelli - "corrisposto in forma diretta o indiretta biglietti a prezzo agevolato a cittadini sottoposti al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive o ad altre misure di prevenzione".

Al centro dell'indagine della polizia, che ha contestato al club di via Aldo Rossi la violazion dell'ex articolo 8 Legge 41/2007, ci sarebbero l'associazione italiana Milan club e il Milan club "2º blu" che si è affiliato all'Aicm a luglio scorso. A partire dall'inizio di questo campionato, sempre secondo le ricostruzioni della polizia, il Milan "per il tramite dell'associazione italiana Milan club" avrebbe quindi venduto "biglietti al club '2° blu' che ha come associati tifosi appartenenti alle frange ultras destinatari di provvedimenti Daspo o di altre misure di prevenzione". In sostanza, così la società rossonera avrebbe permesso l'accesso allo stadio a tifosi daspari.

Dai controlli è emerso - spiegano da via Fatebenefratelli in una nota - "come, in alcuni casi, numerosi tagliandi classificati con la 'tariffa Aimc' fossero in possesso e regolarmente intestati a tifosi non affiliati all'associazione", ma appartenenti alla curva Sud. E non solo. Perché, stando a quanto accertato dagli agenti, in alcuni casi i prezzi dei biglietti - acquistati da Aicm con tariffe agevolate - venivano aumentati "in base all'importanza della partita e al singolo acquirente" in una sorta di giro di "secondary ticketing", in cui non risulta comunque coinvolta la società.

Secondo le ricostruzioni, i biglietti venivano acquistati "direttamente da terminali in uso all'Aimc" e poi destinati a un 35enne - attualmente Daspato - che risulta presidente del "2º blu" e che poi consegnava i ticket ai compagni di tifo che pagavano in contanti.