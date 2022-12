Prodotti congelati venduti come freschi e scarsa igiene: maxi multa (e denuncia) per il ristorante

Una denuncia e una maxi multa. Il titolare di un ristorante pizzeria di Bresso, nel Milanese, è finito nei guai dopo un controllo messo a segno nel locale dai vigili e dal personale di Ats per verificare il rispetto della normativa in materia di commercio e di sicurezza sul lavoro.

Gli agenti, stando a quanto riferito, hanno riscontrato diverse violazioni, tanto che la società che gestisce il ristorante è stata denunciata per "frode nell'esercizio del commercio" perché prodotti che sui menù erano indicati come freschi erano in realtà congelati. Al momento del blitz, gli investigatori hanno trovato del pesce in fase di scongelamento che veniva lavorato dal cuoco oltre a due freezer pieni di hamburge, polpette e patatine, tutti "sulla carta" freschi.

Inoltre la Locale non ha trovato la lista degli allergeni presenti negli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti. Altre sanzioni sono state staccate per le carenti condizioni igieniche della pizzeria, per la mancata formazione del personale e per il mancato uso di indumenti idonei dettato dall'Haccp. In totale il ristorante dovrà pagare multe per 12mila euro.