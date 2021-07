Autovelox in viale Fulvio Testi, annullate sei multe

Un automobilista ha vinto una causa contro il Comune di Milano davanti al giudice di pace e si è fatto annullare sei multe per eccesso di velocità prese a causa degli autovelox di viale Fulvio Testi, già nell'occhio del ciclone in passato. Il magistrato ha infatti rilevato che il tratto del viale interessato dagli autovelox, dove vige il limite di 50 km/h, non è stato interessato da una analisi tecnico-funzionale sulla pericolosità. E sarebbe infelice la localizzazione degli occhi elettronici, installati sui pali della luce: non sarebbero abbastanza visibili da parte degli utenti della strada.

Inoltre, la segnaletica riguardante la presenza degli autovelox sarebbe stata introdotta succesivamente e non prima dell'installazione. Il Comune di Milano rimane però convinto delle sue ragioni e ha presentato ricorso al tribunale ordinario per cercare di sovvertire la sentenza. Non è la prima volta che vengono annullate multe comminate per eccesso di velocità lungo il viale. Nel 2018 un automobilista era riuscito a farsene "stracciare" ben quindici.