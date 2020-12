In giro in macchina senza assicurazione, 19enne nei guai: "Ma non basta il preventivo?"

Tre auto pizzicate a circolare in strada senza assicurazione. Nel giro di un solo pomeriggio. In poche ore la polizia locale di Brugherio, in Brianza, ha multato tre automobilisti e sequestrato tre veicoli, tutti sprovvisti della necessaria copertura.

Il primo a finire nei guai è stato un 52enne di Cologno Monzese, "agganciato" dagli agenti in via Aldo Moro alla guida della sua Skoda senza assicurazione. Dopo una verifica, la vettura è stata fermata in via Trombello, dove dagli accertamenti è emerso che la polizza fosse scaduta lo scorso ottobre 2020. Il conducente si è giustificato dicendo di essere convinto che scadesse a dicembre. Per l'uomo è scattata una multa da 868 euro e il sequestro del veicolo.

"Credevo bastasse il preventivo" invece è stata la risposta che ha fornito agli operatori del comando di Brugherio un 19enne colombiano, anche lui residente a Cologno Monzese. Il giovane è stato fermato al volante della sua Dacia senza copertura assicurativa. Il 19enne - residente da pochi mesi nel comune milanese - ha spiegato agli agenti di essere convinto che fosse sufficiente mostrare il preventivo. Anche per il giovane è scattata una multa e il sequestro del veicolo.

Stessa sanzione per un operaio 40enne al volante di un camion sprovvisto di assicurazione dallo scorso 23 novembre.