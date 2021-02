Tornei di calcetto "clandestini" nei campetti chiusi: 30 ragazzi multati per le norme covid

Quando il pallone chiama, non c'è epidemia che tenga. Trenta ragazzi, tutti giovani di età media sui 20 anni, sono stati multati nel weekend a San Vittore Olona dopo essere stati sorpresi a giocare a calcetto nei campetti di via Alfieri, chiaramente da mesi chiusi a causa dell'emergenza covid.

Sul tema, i vari Dpcm non lasciano spazio ai dubbi: l'attività sportiva è consentita soltanto in forma individuale e, nello specifico, sono autorizzate soltanto le partite di interesse nazionale riconosciuto.

I divieti però evidentemente non hanno fermato i ragazzi, che - come raccontato dal sindaco Daniela Maria Rossi - sono stati fermati tra sabato e domenica in un doppio blitz della polizia locale dopo alcune segnalazioni dei residenti di zona.

I giovani, proveniente dal Milanese e anche dalla vicina provincia di Varese, sono stati sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno per le norme anti covid e in più dovranno rispondere dell'accusa di violazione di domicilio per aver scavalcato la rete di recinzione del centro sportivo.