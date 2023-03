A partire dal 1° aprile spariranno le multe cartacee: arriveranno sul telefono

Sabato primo aprile sarà il giorno in cui le multe cartacee 'spariranno'. Quelle, s'intende, per il divieto di sosta (compresi i parchieggi selvaggi in aree verdi o sotto gli alberi). La novità era stata anticipata qualche giorno fa, ed è pronta ad entrare in vigore. Fino ad ora, i vigili e gli ausiliari apponevano un biglietto sul parabrezza con un Qr code per pagare la multa online, attraverso l'applicazione del Fascicolo del cittadino, oppure aspettare il tradizionale recapito casalingo.

In entrambi i casi, pagando entro cinque giorni si poteva avere lo sconto del 30 per cento sulla multa. Da sabato primo aprile cambia tutto. Per sapere in tempo 'reale' se si è stati multati, occorre avere installato il Fascicolo del cittadino sul telefono e avere configurato l'applicazione con la targa che si vuole 'monitorare' (e di cui si vogliono pagare le multe). Non deve essere necessariamente di proprietà del fruitore.

In questo modo, si riceverà una notifica e si saprà quindi, in tempi rapidissimi, di avere ricevuto una multa. Oltre al 30 per cento di sconto si risparmieranno anche i costi della notifica domiciliare (11 euro per i residenti, 14 euro per i non residenti).