Tutte le auto sulle ciclabili verranno multate, ha promesso Sala

Una squadra della polizia locale interamente dedicata a sanzionare le auto parcheggiate abusivamente sulle piste ciclabili. È quella che debutterà nelle prossime settimane a Milano. Il fatto è stato annunciato dal sindaco Giuseppe Sala attraverso un video pubblicato sui social nella mattinata di lunedì 17 aprile, giorno della manifestazione in piazza Scala annunciata da associazioni e comitati pro-bike.

"Stiamo formando una squadra di agenti della polizia locale in bicicletta con il compito di presidiare con attenzione le corsie ciclabili a rischio parcheggio selvaggio, come quella di viale Monza", ha spiegato il primo cittadino.

Più multe, ma non solo. "Abbiamo in programma – ha detto ancora sempre sul fronte della ciclabili - di proteggere meglio le corsie nate nel 2020, da giungo in poi presenteremo diversi progetti".