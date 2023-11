Gruppone di ciclisti passa col rosso, ma dietro ci sono i carabinieri: maxi multa per tutti

Al rosso hanno tirato dritto. Ma non avevano fatto i conti con i carabinieri. Giro in bici salatissimo per alcuni ciclisti amatoriali che domenica mattina avevano deciso di fare un giro tra il Lodigiano e il Milanese.

Verso le 10.30, parte del gruppone - composto da una trentina di persone - ha "bruciato" un semaforo sulla provinciale 23 nel territorio di San Colombano al Lambro, enclave milanese nel Lodigiano, senza però rendersi conto che tra le auto incolonnate dietro di loro c'era anche quella dei militari.

Gli uomini in divisa a quel punto li hanno fermati e hanno multato quasi tutti per il passaggio con il rosso con una sanzione da 116,90 euro, se pagata in cinque giorni. Qualcuno ha anche cercato di opporsi alla multa, ma non è servito a granché. I ciclisti, che arrivavano tutti dai comuni dell'hinterland sud del capoluogo meneghino, hanno poi continuato il loro giro in sella. Ma con la contravvenzione in tasca.