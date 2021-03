La serata 'abusiva' al bar finisce con minacce agli 'spioni' del palazzo e ai poliziotti

Contro gli "spioni" prima, come li ha chiamati lui stesso. E contro i poliziotti poi, che ha più volte minacciato e aggredito, per fortuna soltanto verbalmente. Un uomo di 44 anni, un cittadino italiano con qualche piccolo precedente alle spalle, è stato denunciato martedì sera dalla polizia con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver dato "spettacolo" durante un controllo anti covid in un bar di via Pellegrino Rossi.

Verso le 20, infatti, una Volante si è recata nel locale dopo che un residente di zona aveva telefonato al 112 per segnalare la presenza di persone all'interno del bar, che in realtà doveva essere chiuso già dalle 18. Al loro arrivo, gli agenti hanno accertato che la saracinesca era chiuse, ma che in realtà c'era un ingresso posteriore in un cortile interno "condiviso" con un palazzo. Passando da lì, i poliziotti sono riusciti a entrare e nel bar hanno trovato il titolare - un cinese 50enne - e tre clienti seduti al tavolo a bere, tra cui proprio il 44enne.

Al momento di identificare i presenti e di staccare le multe da 400 euro per la violazione delle norme anti covid, l'uomo è andato su tutte le furie e nello stesso cortile ha iniziato a insultare e minacciare i presunti "spioni" del condominio, colpevoli - secondo lui - di aver dato l'allarme. Non contento, ha poi deciso di scagliarsi anche contro i poliziotti al grido di: "Vi faccio vedere io, non valete niente", tanto che è dovuta intervenire una seconda Volante per riportare la situazione alla calma.

Alla fine, gli agenti hanno multato il titolare e i tre clienti e hanno indagato a piede libero il 44enne. Per il locale sarà anche valutata la chiusura per cinque giorni.