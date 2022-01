Balli senza mascherine e in piedi: maxi multe in 2 locali milanesi per Capodanno

Senza mascherina e come se fossero in discoteca. La polizia è intervenuta la notte scorsa a Milano per verificare il rispetto della normativa anti covid: è vietato organizzare feste ed eventi simili. Gli agenti della Divisione amministrativa e sociale della questura, verso le 2, hanno controllato un ristorante in via della Chiusa dove, all'interno, vi erano circa 150 persone, tutte con posto a sedere: di queste, una gran parte era in piedi, senza mascherine, intenta a ballare la musica diffusa ad alto volume dal dj.

A carico del responsabile, secondo quanto riporta via Fatebenefratelli è stato, pertanto, redatto un verbale di sanzione amministrativa per aver organizzato una festa/evento nonostante il divieto e, allo stesso, è stato intimato di interrompere la diffusione della musica ad alto volume.

Analoga situazione, con conseguente sanzione ed intimazione alla cessazione, è stata riscontrata in una discoteca di via Massarani dove, alle 3 circa, i poliziotti hanno accertato la presenza di circa 350 persone che, in gran parte senza mascherina, ballavano la musica diffusa ad alto volume.