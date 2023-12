Rischia di "perdere" l'auto a causa delle multe per divieto di sosta

Oltre duemila euro di multe. Tutte per divieto di sosta. Tutte staccate dagli agenti della polizia locale di Rho (l'ultima per aver posteggiato su un parcheggio per disabili). E per lui, 52enne di Rho, sono iniziati i guai: oltre al conto salato è scattato il fermo fiscale del veicolo.

La vicenda ha avuto una accelerazione nelle scorse settimane quando i ghisa hanno iniziato a "prestare particolare attenzione per individuare il veicolo in divieto in modo da poter intervenire nei confronti dell’intestatario", hanno puntualizzato dal comando.

Nei giorni scorsi l'auto, un suv, è stata notata su uno stallo destinato a persone con disabilità, all’altezza delle vie Dante e Livello. Subito è scattata la sanzione e la pattuglia ha anche attivato il carro attrezzi per la rimozione. Il proprietario, un uomo di 52 anni, si è presentato chiedendo di interrompere la rimozione: gli agenti gli hanno chiesto di seguirli al comando di corso Europa.

Al comando Savarino è stato presentato il conto delle sanzioni non pagate (una quarantina) per un totale di circa duemila euro. Altri duemila euro sono la cifra richiesta per il fermo fiscale del veicolo: se il proprietario non dovesse saldare questa somma, rischia il sequestro del mezzo. Nel frattempo l’uomo ha dovuto pagare la rimozione del suv.