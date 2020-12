In 11, senza mascherina e 'assembrati': multe di oltre 4mila euro per i ragazzini in piazza

Nessuna distanza di sicurezza. E praticamente nessuna mascherina. Undici ragazzini, tra cui tre minorenni, sono stati multati mercoledì pomeriggio a Gessate, nel Milanese, per non aver rispettato le norme anti contagio da coronavirus, che prevedono sempre l'obbligo di coprire bocca e naso all'aperto e il divieto tassativo di "riunirsi" in gruppo.

A "fermare" i giovani sono stati i carabinieri, che sono stati allertati da un residente della zona. L'uomo, passando in piazza Corte Grande, ha infatti notato l'assembramento e ha chiesto l'intervento dei militari.

La pattuglia, all'arriva sul posto, ha verificato che effettivamente i giovani non indossavano la mascherina - in pochi ce l'avevano, ma abbassata - e che il distanziamento non era affatto rispettato. Gli undici sono stati quindi identificati e sanzionati: per tutti loro è scattata una multa da 400 euro ciascuno, come previsto dalla normativa anti covid.