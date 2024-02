Jet privati non versano 3,7 mln di tasse anti-inquinamento: maxi multa

Non avrebbero versato 3,7 milioni di “tasse” anti-inquinamento, per questo 114 società che esercitano attività di aerotaxi a Milano sono finite nel mirino della guardia di finanza. Per loro è scattata una maxi multa di 1,3 milioni di euro (cui si somma l'imposta non versata, totale: quasi 5 milioni).

Il fatto, come reso noto dalle fiamme gialle, è emerso durante un approfondimento di natura economico-finanziaria dei baschi verdi. Il periodo in esame, più nel dettaglio, riguarda il quadriennio tra il 2019 e il 2023. I finanzieri hanno incrociato le dichiarazioni uniche dei vettori (Duv) depositate presso le società di handling di Linate e le hanno confrontate con quelle presenti nelle banche dati i uso al corpo. Risultato? A fronte di quasi 11mila voli effettuati (con circa 32mila passeggeri trasportati), le società non avrebbero versato l’imposta.

L’imposta, spiegano dalla finanza, “viene calcolata in funzione della tratta percorsa e del numero di passeggeri trasportati”. Si tratta di una tassa “ambientale”, finalizzata a “tassare i servizi aventi un impatto negativo sull’ambiente e il cui gettito è prioritariamente destinato alla tutela dell’ecosistema”, precisano dal comando.