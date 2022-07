Usa i sacchetti di plastica al mercato (e non solo): maxi multa per lui

Lavoratori in nero, merce conservata non correttamente e sacchetti di plastica ancora utilizzati. Maxi multa per un operatore del mercato comunale di Bresso, finito nella rete degli agenti della polizia locale che nelle utlime settimane hanno intensificato i controlli tra i banchi di via Gobetti per verificare il rispetto delle norme.

Stando a quanto verificato dagli investigatori, il titolare della postazione - un cittadino egiziano regolare in Italia - impiegava tre cittadini stranieri senza nessun contratto né menzione sulla carta d'esercizio. I tre, che al momento del "blitz" stavano servendo i clienti, sono poi stati ascoltati dai ghisa e hanno ammesso di lavorare lì uno da febbraio, uno da aprile e un altro da una settimana. La sanzione staccata è stata di 32mila euro.

Ma non solo. Perché continuando i controlli gli agenti hanno scoperto anche che frutta e verdura erano collocati per terra - mentre la legge prevede che debbano stare a una distanza di almeno 50 centimetri dal suolo - e che l'operatore utilizzava sacchetti di plastica, ormai messi al bando da tempo. Per lui sono quindi scattate altre multe per più di 5mila euro.