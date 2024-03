Cibi scaduti e niente prezzi: maxi multe da quasi 30mila euro tra mercato e mini market

Negozi nel "mirino". Nell'ultima settimana gli agenti della polizia locale di Bresso hanno effettuato una serie di controlli in dieci esercizi commerciali della città, passando al setaccio i banchi dei mercati, un mini market, alcuni locali e un salone di parrucchiere.

Durante le verifiche - svolte "a tutela del consumatore e a contrasto dell'abusivismo commerciale" - sono state staccate multe per quasi 30mila euro. Nel mini market sono stati trovati prodotti scaduti ed è stata certificata la mancata esposizione dei prezzi. Stessa situazione tra i banchi del mercato, dove alcuni ambulanti sono stati sanzionati anche per documentazione non a posto, soprattutto sulla tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, e per l'utilizzo delle borse in plastica, ormai vietate da anni.

Inoltre sono stati sequestrati 50 chili di carciofi poi donati a un istituto di suore. Sanzione anche per un parrucchiere di Bresso, dopo che nel negozio sono stati trovati dipendenti senza la qualifica professionale necessaria.