La via di Milano in cui la polizia locale ha fatto 100 multe in una sera

Nessuna scusa. Nel weekend la polizia locale di Milano ha fatto decine e decine di multe - oltre cento - in piazza Stuparich, fuori dall'Allianz cloud, il palazzetto in cui si è tenuto il "Premier padel" con la finale che si è disputata domenica in una struttura sold out. In molte occasioni, infatti, il pubblico si è abbandonato al "parcheggio selvaggio" con il Municipio 8 che ha segnalato la questione al comune, chiedendo aiuto ai ghisa.



"In queste sere sono in programma eventi a Allianz cloud, il palazzetto in piazza Stuparich. Milano vuole offrire sempre più eventi e opportunità di aggregazione, ma dobbiamo rispettare le regole. Per chi parcheggia irregolarmente, sulle aiuole, arrivano le multe", ha scritto domenica sera sui social l'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli. "Ieri sera la Polizia Locale ne ha fatte quasi 100 e così farà ancora. Bisogna evitare il parcheggio selvaggio che danneggia il verde pubblico e porta criticità per la sicurezza stradale. Meglio sostare nei parcheggi pubblici o in struttura o nei parcheggi di interscambio giungendo poi in Atm, ci sono migliaia di posti. Il Municipio 8 ci ha segnalato la situazione e siamo intervenuti, già la sera precedente ma molte pattuglie erano impegnate, e anche ieri sera diverse erano impegnate per i festeggiamenti del Marocco, ma - ha concluso l'assessore - siamo riusciti ad intervenire".

L'emergenza parcheggi legata ai grandi eventi non è una questione nuova. In estate sempre il Municipio 8 aveva sollevato il problema dopo i tanti concerti all'ippodromo che avevano "regalato" al quartiere macchine parcheggiate praticamente ovunque. Anche in quel caso, l'amministrazione aveva invitato tutti al rispetto delle regole e gli agenti della Locale avevano sanzionato le auto in divieto.