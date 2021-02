Milano, violano le norme anticovid e vanno al ristorante: multe per 10mila euro

Tavoli apparecchiati e ospiti seduti. A cena o al bar per un aperitivo. E per loro, oltre al conto, è scattata anche una multa. È successo nella serata di giovedì 11 febbraio in tre locali di Milano, nei guai 27 persone, tutte sanzionate per aver violato le normative anticovid. Il fatto è stato reso noto dalla questura.

Locale aperto a cena: multe per tutti

I controlli della polizia sono iniziati cinque minuti prima delle 20 in via Giuseppe Colombo (zona Città Studi) dove gli agenti hanno notato un locale con la saracinesca sollevata e diversi clienti seduti ai tavoli. Una volta entrati i poliziotti hanno identificato tutti gli avventori — dodici ragazzi tra i 23 e i 36 anni — e per loro è scattata una multa. Multato, inoltre, anche il titolare.

Bar aperto per l'aperitivo: scatta la multa

Poco dopo, intorno alle 20, i detective hanno sanzionato i titolari di un bar di via Giangiacomo Mora (zona Colonne) che era rimasto aperto col servizio al tavolo. I clienti presenti al momento dell'arrivo della polizia (una manciata di persone, precisano da via Fatebenefratelli) sono riusciti ad allontanarsi.

Ospiti seduti al ristorante: scatta la multa

L'ultimo controllo è scattato intorno alle 21 in via Brembo (zona Fondazione Prada) dove una volante dell'Upg ha sanzionato 13 clienti di un'osteria, tutti seduti al tavolo per la cena.

Non solo: nella notte tra giovedì e venerdì sono stati sanzionati 12 ragazzi che avevano dato vita a una festa in via Casale (zona Navigli). In questo caso ad allertare il 112 è stato un vicino di casa infastidito dal baccano.