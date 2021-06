In 16 nel ristorante a bere e mangiare all'1 di notte, multe per tutti

Controlli della polizia in via Tadino. Locale chiuso per 5 giorni

Multe per tutti e locale chiuso. È finita decisamente male una cena tra amici nella notte tra lunedì e martedì in un ristorante etnico di via Tadino a Milano. Dopo una telefonata al 112, arrivata all'1.30 - ben oltre il coprifuoco - gli agenti sono intervenuti nel locale in zona Porta Venezia, verificando che le norme anti covid non erano affatto rispettate.

All'interno del ristorante, infatti, c'erano 16 persone - donne e uomini tra i 30 e i 18 anni - che stavano tranquillamente cenando e bevendo, nonostante in realtà da mezzanotte dovessero essere a casa. I clienti sono tutti stati identificati e saranno sanzionati con la multa da 400 euro prevista dal Dpcm.

Uguale destino anche per la titolare, una 35enne eritrea, che dovrà anche tenere chiuso il locale per 5 giorni. La notte precedente la stessa sorta era toccata a un bar di via Procaccini al cui interno gli agenti avevano trovato 14 persone.