Violazione norme anti covid: multe fino a 3mila euro per sale giochi e bingo

Multe fino a 3mila euro per locali che hanno violato le norme per prevenire i contagi. Ad emetterle i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) di Milano, dopo aver scoperto le irregolarità nel corso di controlli per il contrasto al gioco illegale e a tutela della salute pubblica.

In particolare, le verifiche effettuate nel mese di ottobre nelle sale giochi, sale bingo, sale Vlt e ricevitorie Lotto hanno riguardato la verifica della sanificazione periodica degli apparecchi, l’utilizzo delle mascherine da parte dei gestori, la presenza di gel igienizzante, l’apposizione della segnaletica di entrata e uscita.

Durante questi controlli sono state riscontrate diverse violazioni delle normative regionali e ministeriali per contrastare l'epidemia da Covid-19. I locali che non hanno rispettato regole e divieti hanno ricevuto multe dai 400 a 3mila euro e sono stati segnalati in prefettura.