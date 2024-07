La polizia locale ha fatto 5mila multe in 8 sere a Milano (e tutte nella stessa zona)

Più di 600 sanzioni ogni sera. Il comune di Milano continua a cercare di lottare contro l'emergenza sosta selvaggia nella zona di San Siro nelle serate in cui ci sono concerti al Meazza o all'ippodromo. Quest'anno l'amministrazione ha provato a "snellire" il traffico nel quartiere con l'istituzione di zone verdi e rosse - non senza qualche momento di caos per gli stessi residenti -, ma la questione parcheggi resta evidentemente un problema.

"Stasera un altro concerto da pienone, con Zucchero, a San Siro. Noi stiamo lavorando ogni giorno per mitigare l’impatto e permettere i concerti, che sono aggregazione e sviluppo. Un obiettivo difficile, ma possibile", ha scritto giovedì sera sui suoi social l'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli. "Abbiamo cercato di mettere più pattuglie possibile di Polizia Locale, per gestire e far rispettare le regole. Nonostante molti stiano scegliendo il trasporto pubblico e i parcheggi, la sosta irregolare continua a essere una sfida", ha ammesso lui stesso.

Una sfida che il comune sta combattendo con la Locale. "Anche stasera abbiamo allontanato, sanzionato e denunciato due parcheggiatori abusivi. Da questa volta abbiamo transennato altre aree verdi, per difenderle dalla sosta irregolare. E poi non molliamo sulle sanzioni per sosta: sono state quasi 5mila negli 8 concerti di giugno, cioè più di 600 per ciascun concerto.", ha spiegato Granelli. "Cerchiamo di ascoltare i consigli, migliorare ogni volta, mettere in campo più pattuglie possibile di polizia locale e di ausiliari della sosta, che ringrazio, ma anche lavorare al meglio con gli organizzatori", ha concluso.

Già lunedì sera l'assessore aveva fatto sapere che i ghisa avevano denunciato due parcheggiatori abusivi in via Natta, che facevano lasciare le auto sulle aree verdi. Quella sera era anche stato sanzionato, con una multa di 1000 euro, un uomo che non rispettava il divieto di vendere bevande in contenitori di vetro e lattine.