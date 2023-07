Concerti a San Siro, caos mobilità e oltre 10mila multe in un mese

Caos parcheggi e boom di multe. L'estate di San Siro non è solo musica e spensieratezza ma anche disagi e sanzioni a raffica per chi posteggia in divieto di sosta.

Record di 10mila multe

"Stasera due concerti a Milano, all'ippodromo la Maura e all'ippodromo di San Siro - ha scritto sabato 15 luglio l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli su Instagram -. Il Comune ha messo in campo la polizia locale, gli ausiliari per la sosta, le Gev, l'Atm, per diminuire l'impatto sui quartieri, far rispettare le regole, agevolare afflusso e deflusso, tutelare i residenti, aumentare la disponibilità di trasporto pubblico".

"Facciamo un appello a tutti coloro che vanno ai concerti e passeranno ore di festa: divertitevi ma rispettate la città, i cittadini e il verde - ha proseguito l'assessore -. Attenzione che sono attivi controlli e sanzioni. Da metà giugno al 12 luglio, in 20 concerti abbiamo comminato quasi 10mila sanzioni per sosta irregolare, più di 3mila, il 32%, per sosta sul verde, più di 2mila, il 23% per chi ha occupato gli stalli per residenti e più di 3mila, il 32% per chi ha parcheggiato sulle strisce blu senza pagare. A queste si aggiungono più di 250 sanzioni per sosta sul marciapiede e altre quasi 1.000 soste irregolari di vario tipo. Mediamente sono circa 500 sanzioni a concerto".

"Quello con maggiori sanzioni è stato quello dell'8 luglio allo stadio San Siro, quello di Mengoni, con 767 multe (di cui 321 quasi la metà per sosta sul verde), e poi quello del 5 luglio sempre allo stadio S.Siro, di Ligabue, con 751 multe, e poi quello del 2 luglio all'ippodromo La Maura, dei Red Hot Chili Peppers, con 623 multe - ha continuato Granelli stilando una sorta di classifica dei concerti in base alle multe comminate per divieto di sosta -. Quello con meno sanzioni è stato quello del 26 giugno allo stadio San Siro, dei Coldplay, con 268 multe. Quello con maggior utilizzo delle strisce blu senza pagare è stato quello del 1 luglio, dei The Black Keys e Liam Gallagher, con 252 multe per mancato pagamento, la metà. Quelli con maggiori sanzioni sugli spazi residenti sono quelli di San Siro, con più di 200 sanzioni di questo tipo per sera. Quindi: usate il trasporto pubblico, oppure parcheggiate nei parcheggi regolari, aiuterete la città, i cittadini, e il verde, e anche le vostre tasche".

"Mancano soluzioni adeguate"

Diversi i commenti sotto al post dell'assessore. Da chi lamenta la mancanza di potenziamento dei mezzi pubblici in occasione dei concerti a San Siro a chi parla di traffico impazzito, "maxi ingorghi" e "far west della mobilità". "Pensate a delle soluzioni che siano utili ai cittadini", è l'invito di un utente. A intervenire sul tema dell'impatto dei live nel quartiere anche i consiglieri comunali Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara (Europa Verde), che in una nota scrivono: "Come era prevedibile con due grandi concerti autorizzati a meno di due km di distanza e oltre 100mila spettatori attesi, anche ieri sera (sabato 15 luglio, ndr) non sono mancati i disagi per i quartieri intorno agli ippodromi La Maura e del Galoppo: sosta selvaggia fin dentro il verde pubblico, incolonnamenti di auto durati ore in vie residenziali inadatte a smaltire grandi concentrazioni di traffico. Dall'anno scorso cittadini, Municipi e anche noi di Europa Verde segnaliamo queste criticità, legate soprattutto alla decisione da parte della Giunta di rendere possibili i concerti alla Maura concedendo deroghe più ampie in tema di emissioni acustiche. Purtroppo, in un anno dobbiamo constatare che nessuna iniziativa efficace è stata messa in campo per garantire la sostenibilità dell'impatto dei grandi eventi sui quartieri".

"Chiediamo - concludono i due consiglieri -, nella certezza di poter raggiungere l'obiettivo, una programmazione più attenta e capace di conciliare le necessità di chi vive la città tutto l’anno sia con quelle dei soggetti economici sia di coloro che la raggiungono solo per svago".