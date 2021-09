Le prime multe per l'ordinanza anti alcol di via Lecco

Dalle regole, ferree, alle multe. Due locali di Porta Venezia, cuore della movida milanese, sono stati multati nel weekend per non aver rispettato l'ordinanza anti alcol emessa dal comune di Milano a inizio mese, che vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dopo le 22, tutti i giorni della settimana.

A finire nel mirino dell'unità annonaria della polizia locale, nella notte tra sabato e domenica, sono stati il bar Addis Abeba di via Lecco - 6.600 euro di multa - e un kebab pizzeria di via Tadino, il cui titolare dovrà pagare 7.600 euro.

Cosa prevede l'ordinanza di via Lecco

Nei giorni scorsi intorno a via Lecco era scoppiato un vero e proprio caos politico. La miccia era esplosa i primi di settembre, quando il comune aveva annunciato di aver prorogato fino al 5 ottobre l'ordinanza che vieta "nelle zone della movida di vendere o somministrare cibi e bevande da asporto in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina, dalle 22 alle 5". Solito il motivo: "Proseguire nell'obiettivo di rendere più sicure e pulite le piazze, le vie e i quartieri maggiormente frequentati la sera e nelle ore notturne".

Però, c'è un però. Nel nuovo provvedimento, infatti, per le "aree" di "Melzo e Lazzaretto sarà vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sempre dalle 22 alle 5 del giorno successivo". La differenza è sottile, ma fondamentale: in tutte le zone della movida le bevande alcoliche possono essere comunque vendute anche dopo le 22, con l'unica accortezza per i titolari dei locali di versarle nei bicchieri di plastica. Per Melzo e Lazzaretto - in sostanza via Lecco e tutte le strade attorno - il divieto è invece netto: dalle dieci di sera stop all'alcol fuori dai locali e per di più senza distinzione tra weekend e giorni della settimana, come invece accade ad esempio nell'area di corso Como, dove l'ordinanza è in vigore solo tra venerdì e domenica.

La maxi multa allo street food

Non solo via Lecco, però. Perché domenica sera a fare i conti con i ghisa è stato anche un furgoncino street food che in quel momento si trovava in corso Garibaldi. Il mezzo, stando a quanto riferito dalla Locale in una nota, "oltre a non avere l'autorizzazione in originale e il rinnovo annuale dell'attestazione, presentava un allacciamento non regolare della bombola di Gpl alla piastra per cucinare".

Per il proprietario sono state staccate multe per un totale di 17mila euro.