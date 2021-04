I 104 multati (in poche ore) la sera della vigilia di Pasqua a Milano

Locali aperti, feste in appartamenti e stesso epilogo per tutti: multe e ritorno a casa. Controlli dei carabinieri tra sabato sera e domenica notte, giorno di Pasqua, per verificare il rispetto delle norme anti covid. In poche ore, nel corso di tre diversi interventi, 60 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto delle regole anti contagio.

Il primo allarme è arrivato alle 18.30, quando alcuni residenti di via Tucidide, all'Ortica, hanno telefonato al 112 per segnalare schiamazzi e rumori che arrivavano da un appartamento. Sul posto i militari hanno accertato la presenza, in una casa al primo piano, di 16 persone, tra trentenni e universitari, che si erano radunati nell'abitazione di uno di loro. I giovani sono tutti stati multati con sanzioni da 400 euro ciascuno.

Stesso destino per i 25 uomini trovati a bere dentro e fuori da un bar di Buccinasco, che evidentemente era rimasto aperto nonostante i divieti. Anche loro sono stati identificati, obbligati a tornare a casa e sanzionati. In più il bar è stato chiuso per cinque giorni.

Nella notte a finire nei guai sono stati invece 19 giovani, tutti trovati in un appartamento di viale Piceno dopo una segnalazione dei vicini. I 20enni, tutti studenti fuori sede, avevano raggiunto l'abitazione di due studentesse per trascorrere insieme la notte di Pasqua, ma anche per loro il finale è stato lo stesso: identificazione e multa.

Sempre sabato sera la polizia è intervenuta in via Scalarini, dove 44 persone si erano radunte in un appartamento per una festa. In poche ore, quindi, sono state 104 le persone multate dalle forze dell'ordine per le violazioni delle norme anti covid.