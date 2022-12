Muore suicida in carcere a vent'anni

Ha perso la vita a vent'anni dopo aver compiuto un gesto estremo. Il tragico episodio nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, dove nel 2022 erano già state altre cinqui i detenuti morti suicidi.

Il ragazzo, un detenuto italo-albanese, è morto all'interno di un nuovo reparto del carcere, nella serata di mercoledì 29 dicembre. Si tratta, appunto, del sesto suicidio registrato in un anno all'interno del penitenziario pavese.

Il ventenne, in carcere per reati contro il patrimonio, si trovava da solo in cella perché i suoi due compagni erano fuori con un permesso. Quando l'agente di polizia penitenziaria si è accorto di quanto accaduto, ha lanciato l'allarme. Il medico del carcere e il personale del 118 hanno cercato di rianimare il giovane detenuto e lo hanno intubato. Ma i tentativi di salvarlo sono stati inutili: è spirato poco dopo al Policlinico San Matteo di Pavia.