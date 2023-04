Muore Roberta Perego, escursionista milanese di 59 anni

Tragedia all'Alpe Giumello. Nel primo pomeriggio di venerdì 28 aprile una donna di 59 anni, Roberta Perego, ha perso la vita cadendo nella zona di Sant'Ulderico (Lecco), frequentata chiesetta che si raggiunge partendo dall'Alpe Giumello: per cercare di salvare l'escursionista, precipitata per una cinquantina di metri lungo un canale mentre era in compagnia del marito, si sono mobilitate diverse squadre del Soccorso alpino e anche l'elisoccorso. Non è ancora chiaro cosa le abbia fatto perdere l'equilibrio per scivolare nel precipizio.

Il personale sanitario portatosi sul posto ha potuto solamente constatare il decesso della donna, il cui corpo è stato successivamente trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco. Sono intervenuti anche i tecnici della XIX Delegazione Lariana, Stazione di Valsassina - Valvarrone: una decina i tecnici impegnati, intervenuti a supporto delle operazioni e dell’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

Sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.