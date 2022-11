Il murale dedicato a Mary, stuprata e uccisa in Bovisa a 17 anni

Un murale dedicato a Mary D'Amelio, la studentessa di 17 anni violentata e uccisa nel 1987 vicino alla stazione di Bovisa, è stato inaugurato venerdì, in occasione della giornata sulla violenza contro le donne, in piazza Alfieri a Milano, dove c'è una lapide in ricordo della ragazza, che venne ritrovata tra le rovine dell'ex Montedison già priva di vita.

L'opera, intitolata "Il soffio", è stata realizzata dall'artista argentino Bosoletti, commissionata dal Rotary Passport Innovation club e finanziata dal mecenate Fabrizio Capaccoli, amministratore delegato di Asacert e vicepresidente di Green Building Council Italia. La realizzazione del murale è stata possibile anche con la collaborazione del Municipio 9 di Milano, di Ferrovie Nord e di Regione Lombardia.

"Questo murale - ha commentato Claudia Maria Terzi, assessora regionale ai trasporti - ha un significato molto importante: è un segno visibile e concreto sul tema della violenza contro le donne per tutti coloro che frequentano Bovisa. Qui transitano infatti ogni giorno migliaia di persone e l'opera dell'artista argentino Bosoletti permetterà di mantenere vivo il ricordo e la memoria di Mary, oltre a sensibilizzare le persone sul tema della violenza di genere: un murale che, di fatto, è un monito indelebile per tutti".

"Abbiamo deciso di dedicare un murale a tutte le vittime di violenza in un luogo simbolico di Milano, dove tanti anni fa fu strappata la vita ad una giovane donna. Occorre continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica, se serve, come in questo caso, anche attraverso l’eccellente arte muraria di Bosoletti, perché la violenza contro le donne è purtroppo ancora un’emergenza in tutto il mondo ed anche in Italia", ha aggiunto Capaccioli.