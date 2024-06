Il muratore che spaccia cocaina (e la butta dal finestrino davanti ai carabinieri)

Lavoro ufficiale, muratore. Secondo lavoro, pusher. Un uomo di 30 anni, un albanese residente nella Bergamasca, è stato arrestato lunedì sera a Bollate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con 81 dosi di cocaina in auto.

A fermarlo sono stati i carabinieri che verso le 17.50 lo hanno incrociato in via Trieste. Alla vista della gazzella, il 30enne - un manovale edile - ha gettato dal finestrino un sacchetto per poi abbandonare la macchina poco distante e cercare di scappare a piedi.

I militari lo hanno raggiunto poco distante e bloccato, recuperando anche la cocaina - 32 grammi circa - che aveva gettato dalla vettura. Il 30enne sarà processato per direttissima.