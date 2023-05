Musica a tutto volume fino a notte fonda: altra festa in programma

Musica a volume altissimo per tutta la notte tra sabato e domenica. Tanto da far scattare sonore proteste sui social da parte di molti residenti e diverse chiamate al 112. Quanto vissuto da una parte della città di Milano, quella dei quartieri attorno al Parco Forlanini, lo scorso weekend dovrebbe ripetersi con tutte le conseguenze (positive e negative) del caso anche il 27 maggio.

Per quel giorno è in programma, infatti, un festone all'aperto al Parco della Lambretta sotto il ponte del Rubattino. L'evento è pubblicizzato sul sito Buka. "Prima festa dell’anno all’aria aperta e di giorno sotto il ponte Rubattino, area Est della città a Sud di Lambrate. Uno spazio di architettura residuale nel Parco della Lambretta tagliato in due dal viadotto della tangenziale. La Buka compare qui grazie all’associazione Utopia che insieme al quartiere e le tante associazioni che si prendono cura della zona, da qualche anno prova ad animare l'area e sa accogliere la festa come pratica della sua rigenerazione urbana", scrivono.

L'evento, chiamato 'Fuoriorario Diurno', sarà animato da Dj Red, Filibalou, Babe Roots + MC Lion Warriah. "Tutto - spiegano - inizia dopo pranzo con la dub eterea dei Babe Roots insieme a MC Lion Warriah, nel pomeriggio Filibalou da Bologna con il suo suono Trancedelico, poi Dj Red, regina della techno romana più raffinata, ci accompagna dal tramonto alla chiusura".

Le proteste dei cittadini per il rave al parco

Domenica erano state molte le proteste sui gruppi social dedicati ai quartieri a Est di Milano, i residenti si lamentavano per il frastuono notturno. "Musica ad altissimo volume che provoca persino pericolose vibrazioni negli edifici, anche a distanza di centinaia di metri. Inascoltate le richieste al 112, la musica continua e la situazione è fuori controllo. Qui ognuno fa come gli pare", aveva denunciato a MilanoToday un abitante della zona. I disagi per la festa sono andati avanti dal pomeriggio di sabato 20 maggio fino a notte inoltrata. Un altro cittadino parlava di un rave organizzato da Circoloco a Novrego, che è andato avanti oltre l'una di notte senza che le forze dell'ordine intervenissero nonostante le chiamate.