Musica a tutto volume fino a notte fonda: l'ira dei residenti

Disagi e lunghe ore insonni. È quanto hanno lamentato i residenti per la festicciola con musica ad alto volume che si è protratta nella zona nord del Parco Forlanini dal pomeriggio di sabato 20 maggio, fino a notte inoltrata.

"Musica ad altissimo volume che provoca persino pericolose vibrazioni negli edifici, anche a distanza di centinaia di metri - ci scrive un lettore -. Inascoltate le richieste al 112, la musica continua e la situazione è fuori controllo. Qui ognuno fa come gli pare". Un altro cittadino parla addirittura di un 'rave' che è andato avanti oltre l'una di notte senza che le forze dell'ordine intervenissero.

In realtà alla questura non risulta alcun rave, ma semmai la presenza di alcune persone che hanno festeggiato il sabato sera con musica e balli. Quel che è certo è che gli abitanti della zona non hanno affatto gradito.