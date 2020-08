Milano, un folto numero di musulmani sciiti celebrano l'Ashura in Stazione Centrale

Un folto gruppo di persone di fede islamica, circa duecento, si è radunato in piazza Duca D'Aosta, a Milano, davanti ala stazione Centrale, per un presidio di celebrazione della festività sciita dell'Ashura.

I fedeli, vestiti con un tradizionale abito nero, e raccolti intorno a dei religiosi, hanno cantato inni e preghiere per ricordare la morte dell'Imam Husseyn a Kerbala, in Iraq. Nel giorno di Ashura, infatti, il mondo sciita ricorda con profondo cordoglio, e spesso manifestazioni di strazio, l'uccisione nel deserto del nipote del profeta Maometto, al-Ḥusayn ibn ʿAlī, e del suo seguito, nel 680 d.C., i cosiddetti 'martiri di Kerbala'. La località e meta ancor oggi di pellegrinaggio per milioni di pellegrini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della cerimonia, organizzata dall'associazione Imamia welfare Milano, hanno partecipato prevalentemente uomini della comunità pakistana, e alcuni esponenti religiosi cattolici hanno ricordato il valore della figura dell'Imam Husseyn come esempio di sacrificio per l'umanità.