Musulmani in preghiera nel nuovo hub della protezione civile. La polemica

Ha scatenato polemiche l'annuncio del nuovo hub della protezione civile in via Novara, verso il confine con Settimo Milanese, in quello che viene di solito chiamato 'parcheggio Trenno' e che abbiamo conosciuto, durante la pandemia covid, come centro tamponi 'drive through' e poi centro vaccinale. L'hub servirà a strutturare azioni di prima accoglienza (ci saranno anche posti letto d'emergenza) ma la polemica verte sul fatto che potrà essere utilizzato dalla comunità islamica di viale Jenner come luogo temporaneo di preghiera il venerdì e durante il Ramadan.

Attualmente gli islamici utilizzano la tensostruttura dell'ex Palasharp, a Lampugnano, sempre in via temporanea. Ebbene, quella tensostruttura si 'trasferisce' in via Novara, dove servirà all'hub della protezione civile. Motivo per cui vi si 'trasferisce', temporaneamente, anche la funzione di accoglienza della comunità islamica.

Ma tempo fa via Novara era stata esclusa dai luoghi per le 'attrezzature religiose'. "Alla fine il Pd ce l’ha fatta: nonostante la contrarietà di cittadini, centrodestra e persino centrosinistra del municipio 7, ha deciso di dare spazio all’ennesima moschea in città", il commento di Silvia Sardone, consigliera comunale della Lega ed europarlamentare: "La tendostruttura che la comunità islamica in viale Jenner sta usando al Palasharp verrà riciclata in via Novara dove accoglierà anche il nuovo hub per le emergenze all’interno del parcheggio di Trenno. Il sindaco Sala e la sua giunta continuano a dimostrarsi succubi dei musulmani".

Sulla stessa linea Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, di Fdi: "Un altro minareto in città, anche contro il parere del Pd del municipio 7. Non bastavano le aree messe a bando, le moschee abusive condonate e quelle mai controllate e ancora attive". E Simone Orlandi, capogruppo di Fdi nel municipio, aggiunge: "Non è bastata la mozione del Pd votata all'unanimità dal municipio 7. I municipi non contano nulla".